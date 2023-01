Motoristas morrem carbonizados em colisão entre carretas

Foi identificado como Samuel Pereira Fernandes, um dos motoristas que morreu carbonizado após colisão entre carretas e um caminhão de mudanças na noite de ontem (05), na cabeceira do Rio Verde, em Brasilândia, a 400 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o portal Rádio Caçula, a PRF (Polícia Rodoviária Federal), além de Samuel, o segundo motorista também não resistiu aos ferimentos causados pela colisão e morreu no local.

Samuel era motorista da carreta que transportava eucalipto para fábricas da região. A PRF relatou que um caminhão caçamba estava em alta velocidade e invadiu a pista contrária da BR, atingindo primeiramente a cabine de um caminhão de mudança, e em seguida batendo em uma carreta carregada de madeira, a que seria dirigida por Samuel.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros Militar foram ao local e a via ficou temporariamente interditada, já que os veículos não foram retirados devido às fortes chuvas que caiam no momento.

Com o impacto do acidente as duas carretas em que as vítimas estavam pegaram fogo, matando as vítimas carbonizadas. O motorista do caminhão caçamba ainda não foi identificado e o condutor do veículo de mudanças teve escoriações leves.