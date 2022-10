Empresa responsável pela implantação de centro de estudos municipais de saúde é definida

A Prefeitura de Campo Grande definiu a empresa que será responsável pela reforma do espaço onde será implantado o primeiro Centro de Estudos Municipal de Saúde Dr. William Maksoud, no piso superior da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Walfrido Azambuja de Arruda, UPA Coronel Antonino. O aviso do resultado foi publicado na edição desta sexta-feira (21) do Diário Oficial do Município (Diogrande).

Conforme a publicação, adequação na estrutura do local ficará a cargo da empresa BML Produtos e Serviços LTDA. O valor apresentado para a reforma foi de R$ 375.489,29.

O espaço conta com área total de 430,00 m2, onde serão implantadas 01 sala de informática, 01 biblioteca, 02 salas de aula, 01 sala de reunião, além da recepção e 02 salas administrativas.

A implantação do Centro de Estudos Municipal será uma importante conquista para o Município, pois possibilitará a ampliação da capacitação e formação dos profissionais.

“A formação e capacitação dos profissionais é fundamental para que a gente tenha uma melhor qualidade na assistência prestada à população. Com um espaço mais adequado e estruturado para isso, poderemos ampliar a oferta destes cursos e investir em equipamentos mais modernos para que eles (profissionais) possam se aperfeiçoar tanto na teoria quanto na prática”, destaca o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.

Nos últimos anos mais de 50 cursos ofertados para os profissionais de saúde da Rede Municipal de Saúde, através da Coordenadoria Geral de Ensino em Saúde (CGES), entre eles: Ventilação mecânica invasiva (VMI); Desenvolvimento e liderança; Atualização dos protocolos de Urgência e Emergência; Diretrizes da ressuscitação cardiopulmonar, entre outros.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

