Com ‘Cowboy’, paracanoagem retorna a palco da Rio 2016

Medalhista sul-mato-grossense é uma das atrações em competição nacional

O sul-mato-grossense Fernando Rufino é uma das atrações da Copa do Brasil de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022, que acontece de hoje (21) até domingo (23), na Lagoa Rodrigo de Freitas. O local foi o palco das provas olímpicas e paralímpicas dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Na ocasião, o Brasil subiu pela primeira vez no pódio da modalidade com a medalha de prata de Caio Ribeiro. O atleta não vai competir neste fim de semana.

Rufino, o “Cowboy de Aço”, já está na capital carioca, onde deve disputar as provas da paracanoagem entre hoje e domingo. O paratleta medalhista de ouro de Tóquio 2020, disputado ano passado em virtude de adiamento provocado pela pandemia, segue com bons resultados nesta temporada.

Há aproximadamente dois meses, no Canadá, foi vice no Campeonato Mundial, atrás apenas de outro brasileiro, o “Peão” Igor Tofalini.

O VL3 Masculino 200 metros será a única prova que acontece hoje (21), serão duas eliminatórias, as dez provas restantes da paracanoagem serão no domingo (23), a partir das 8h (de MS), na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Estádio do Remo. Neste evento será aberta uma nova premiação, dividida em três fases: Sub-15, Sub-18 e Sub-23, com o objetivo de incentivar futuros talentos.

“Fizemos esse novo formato de premiação para incentivar os paratletas jovens a participar dos eventos nacionais e com isso fomentar o desenvolvimento da modalidade e garantirmos uma renovação pensando em Los Angeles 2028 e também para servir de piloto visando ao ingresso nos Jogos Para Pan-Americanos 2027”, comenta Fátima Fernandes, supervisora das provas da paracanoagem.

Isaquias Queiroz presente

No total, o Estádio do Remo da Lagoa espera ao menos 400 participantes de todas as regiões do país. Eles estarão distribuídos entre as provas do Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo e Pararremo 2022 e a Copa do Brasil de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2022. Somente nesta última, de acordo com a CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem), a expectativa é de reunir em torno de 200 inscritos de dez associações.

O maior destaque na canoagem é o atleta Isaquias Queiroz, do Flamengo, multimedalhista olímpico, com duas medalhas de prata e uma de bronze na Olimpíada do Rio, em 2016, e uma medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, em 2021.

Já o CBI de Remo e Pararremo conta com cerca de 300 inscritos de 21 clubes de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Recife, Natal, Belém, Brasília, Florianópolis, Porto Alegre e Pelotas.

A competição segue o mesmo padrão do ano passado, com igualdade de gênero nas provas, sendo o mesmo número de provas femininas e masculinas. Entre os destaques estão os remadores Lucas Verthein, 12º colocado no single skiff nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e Uncas Tales, bicampeão mundial sub-23, ambos do Botafogo.

Entre as mulheres, destaque para as remadoras Maria do Carmo Fuhrmann, do Flamengo, que conquistou seis medalhas de ouro e foi a atleta com melhor resultado no CBI Unificado de 2021 entre homens e mulheres, e Lara Pizarro, do CrossRowing de Brasília, campeã sul-americana. (Com CBCa)

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado do MS.

