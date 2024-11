Emprega CG tem a última edição do mês com mais 50 vagas

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza na próxima sexta-feira (29), mais uma edição do Emprega CG, para funções operacionais, em contratações do Grupo Morhena Facilities. O processo seletivo acontece entre as 13h e as 16h, com a distribuição de até 150 senhas de atendimento.

Haverá a presença de recrutadores do grupo empresarial, que farão as primeiras fases de entrevistas da triagem, inclusive com a possibilidade de aprovação imediata a alguns candidatos. A escolha dos contratados será realizada no piso térreo da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

Os candidatos interessados também poderão consultar guichês do órgão para ater acesso às vagas do dia no painel geral de oportunidades. Já no processo seletivo do Grupo Morhena Facilities, feito em parceria com a Fundação, haverá buscas por colocação nas funções de auxiliar de higienização, auxiliar de jardinagem, auxiliar de manutenção, agente de conservação e asseio, além de um supervisor de operações.

Mais informações sobre a ação podem ser obtidas pelo telefone (67) 99248-5179 ou no (67) 4042-0585/Ramal 5839.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram