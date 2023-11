Em alerta, bombeiros de MS atuam em quatro incêndios florestais no Pantanal

Com atuação em diferentes regiões do Pantanal de Mato Grosso do Sul, o CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de MS) continua em alerta por conta do período de incêndios florestais no Estado. Na quinta-feira (9), de acordo com informações do CPA (Centro de Proteção Ambiental) –responsável pelo monitoramento de incêndios florestais em Mato Grosso do Sul –, 44 bombeiros atuam em quatro áreas em chamas.

Os militares estão no Paiaguás (desde 24 de outubro), Nabileque (desde 3 de novembro), Nhecolândia (desde 6 de novembro) e também no Rio Negro (deslocamento nesta quinta-feira, dia 9) – além do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (Pevri), desde 2 de novembro, com formação de brigadas de incêndios.

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul atua de forma intensa para garantir rápida resposta e mitigar possíveis danos causados pelas queimadas florestais, comuns nesta época do ano, especialmente no bioma Pantanal – que tem sua maior área em Mato Grosso do Sul. Desde sábado (4), o Corpo de Bombeiros Militar atua em um incêndio florestal de grandes proporções na região norte do Estado, próximo da divisa com o Mato Grosso. O incêndio teve início há algumas semanas no estado vizinho era monitorado pelo CPA. Em contato com proprietários de fazendas na região, foi solicitado apoio do CBMMS para combate há cinco dias, pois o incêndio se alastrou para áreas em Mato Grosso do Sul.

Com isso foi realizado o estudo da região, com traçado de estratégias de acesso e possível combate, sendo viável o emprego de aeronave do Estado para o transporte de tropa materiais, com apoio nas propriedades locais. Ontem (8), após alinhamento com o GOA (Grupamento de Operações Aéreas) foi realizado o transporte de uma guarnição de combatentes florestais partindo de Coxim, sendo necessário realizar duas viagens ao local para levar os militares e equipamentos – com tempo de voo de aproximadamente duas horas. Como não há previsão de chuvas para os próximos dias na região, mais uma guarnição está em deslocamento para auxiliar nos combates.

