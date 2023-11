Castramóvel volta com atendimentos em Três Lagoas na próxima segunda

As atividades do Castramóvel retornam a partir de segunda-feira(13) em Três Lagoas depois da paralisão em razão de um furto ocorrido na semana passada. Os atendimentos serão feitos no Bairro Santa Luzia.

O Castramóvel ficará localizado no Almoxarifado da Prefeitura, dos dias 13 de novembro a 15 de dezembro. Também poderão participar moradores do Bela Vista, Ipacaraí e Jardim Carandá.

Todos os atendimentos dos moradores da antiga etapa que acontecia no Paranapungá ou dos bairros da vizinhos que já estavam com agendamentos marcado serão realizados no novo local.

A equipe entrará em contato com os tutores dos animais que estavam previamente agendados para realizar os procedimentos no Castramóvel e confirmar a data e horário, além de reforçar o novo endereço.

Confira os serviços prestados

castração de felinos(macho e fêmea) e apenas cães machos, a partir dos 6 meses de idade; vermifugação; vacina atirabica; microchipagem; orientações sobre prevenção de acidentes com animais peçonhentos e profilaxia de leishmaniose. Atenção: serão castrados apenas animais dos bairros mencionados.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.