EAD da UFMS tem mais de 5 mil estudantes matriculados

O Dia Nacional da Educação a Distância (EaD) é celebrado nesta segunda-feira, 27, como um reconhecimento da importância da modalidade que amplia a oferta de cursos de Educação Superior em todo o país. Nesta data, a UFMS tem muito a comemorar, com o marco de 23 anos de história na Educação a Distância e mais de 5 mil estudantes matriculados. Outro destaque é a ampliação de vagas em cursos de graduação e pós-graduação para 2024.

O diretor da Agência de Educação Digital e a Distância (Agead), Hercules da Costa Sandim, explica que a Universidade estruturou um modelo pedagógico inovador na modalidade. “É focado no estudante, com professores e tutores qualificados, material didático de qualidade, ambientes virtuais e propostas de avaliação que proporcionam autonomia e experiências de aprendizagem personalizadas”, diz.

A trajetória da Universidade com a EaD começou em 1991, com o Grupo de Apoio ao Ensino de Ciências e Matemática no 1º Grau (Gaecim). O grupo era composto por professores dos departamentos de Educação, Biologia, Física e Matemática e oferecia cursos de apoio a distância aos professores da Rede Pública de Ensino. Dez anos depois, em 2000, e a UFMS ofertou os primeiros cursos de graduação e pós-graduação a distância.

Desde então, a UFMS se transformou em meio aos avanços tecnológicos e, em 2021, foi criada a Agead, com duas secretarias: a de Tecnologias e Materiais Digitais e a de Inovação Pedagógica Digital. “Essa mudança trouxe uma proposta de transformação digital e também cultural para todas as frentes de atuação da Universidade, mobilizando conhecimentos e habilidades do mundo digital para a formação de profissionais em todas as áreas”, destaca o diretor.

Ao longo da trajetória, a UFMS já formou cerca de 2,5 mil estudantes de graduação e cerca de 6 mil estudantes de especialização, além dos cursos de extensão e aperfeiçoamento. Atualmente, são 5,2 mil estudantes matriculados nos seguintes cursos de graduação: Tecnologia em Processos Gerenciais, de Informação, de Ciência dos Dados, em Educação e Processos de Trabalho – Alimentação Escolar, em Gestão Comercial, em Serviços Jurídicos e Notariais, em Gestão de Mídias Sociais Digitais, e de Licenciatura em História, em Letras Português/Espanhol e em Pedagogia.

Para 2024 serão ofertadas cerca de 5 mil novas vagas, com ingresso previsto por meio do Vestibular Digital, do Sistema de Seleção Unificada e do Quero ser UFMS. Além disso, a Universidade iniciará novos cursos de especialização, com mais de 7,5 mil novas matrículas: em Tutoria em EaD e Linguística Aplicada e Ensino de Línguas. “A UFMS, que já era uma universidade multicampi, tem alcançado os lugares mais longínquos do Estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil, levando muito mais do que uma formação acadêmica, mas também esperança, realizações e mudança de vida, criando uma rede de colaboração virtual e estreitando os relacionamentos e as conexões locais”.

A estudante do Curso de Tecnologia em Gestão de Mídias Sociais Digitais, Paola Albuquerque, exemplifica o alcance da Educação a Distância. Residente em Minas Gerais, ela viu na UFMS uma oportunidade para aprimorar-se no trabalho que começou a desempenhar ainda na pandemia. “Dois meses depois que ingressei, uma empresa de marketing digital me contratou por eu ter a teoria e a prática. Está realmente funcionando, pois estou aprendendo sobre termos, estratégias, ferramentas, e estou conseguindo aplicar na minha carreira. Além disso, em abril deste ano, formalizei minha empresa e [o curso] também está contribuindo na forma como conduzo ela, no dia a dia, em questões do que devo não mais fazer e no que devo melhorar, aprimorar”, celebra.

