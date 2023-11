Dia começa com temperaturas amenas e tempo instável segue até quinta-feira

As chuvas que atingem Mato Grosso do Sul desde o fim de semana devem continuar nesta terça-feira (28), conforme indica a meteorologia. A instabilidade deve provocar chuvas e tempestades, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possível granizo. Este cenário deve seguir até a próxima quinta-feira (30).

Entretanto, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nem todas as áreas do estado podem ser atingidas com tal instabilidade. “Na região sudoeste, a previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade, porém não se descartam pancadas de chuvas isoladas”.

Nesta terça-feira, Campo Grande tem mínima de 23°C e máxima de 31°C. Em Dourados, os termômetros iniciam aos 21°C e atingem os 30°C ao longo do dia. Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, apresenta variação entre 21°C e 29°C. Iguatemi e Anaurilândia marcam 22°C pela manhã e chegam aos 28°C e 30°C no período da tarde.

No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas têm máximas de 32°C, mas registram mínimas de 23°C e 24°C, respectivamente. Na região norte, os valores em Coxim variam entre 24°C e 33°C, já Camapuã amanhece com 23°C e chega aos 32°C ao longo do dia.

Corumbá e Aquidauana, no Pantanal, apresentam temperaturas semelhantes: mínimas de 25°C e máximas de 34°C. No sudoeste do Estado, região com previsão de tempo estável, Porto Murtinho marca o valor mais alto do dia, com variação entre 25°C e 35°C.