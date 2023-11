Prefeitura realizam limpeza e manutenção em pontos da Capital após chuva de domingo

Equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Defesa Civil Municipal e Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) iniciaram de imediato a limpeza e manutenção em diversos pontos de Campo Grande após a chuva desse domingo (26). As equipes trabalham principalmente com a retirada de árvores caídas sobre vias públicas, manutenção de semáforos e sinalização das áreas de risco nas vias.

Nesta segunda-feira (27), a Sisep enviou várias equipes para a região da Vila Nasser, Setvillage e Jardim Paradiso, onde a enxurrada trouxe prejuízos em oito ruas. Máquinas, caminhões e operários estão desde cedo fazendo a retirada da lama, pedras e sujeira trazida pela água da chuva que veio do bairro Nossa Senhora das Graças.

Defesa Civil e Sisep trabalham também na poda e retirada de galhos de árvores de ruas, avenidas e canteiros de avenidas. Até o início da tarde, só a Sisep havia feito a remoção de 25 árvores caídas. A Secretaria de Infraestrutura mapeou 12 locais para a poda e retirada de galhos de vias públicas e 12 pontos de limpeza para a retirada de lama e resíduos como pedras, galhos e entulhos. A Defesa Civil recebeu também duas solicitações de ajuda por inundação em residência e uma solicitação de doação de lona.

Com informações da assessoria

