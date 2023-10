Durante todo sábado Prefeitura recuperou estragos da tempestade

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), prosseguiu neste sábado (21) com equipes em oito pontos da cidade para fazer o corte de galhos de árvores que caíram durante a forte chuva da última quinta-feira (19). Neste sábado (21) foram 25 equipes fazendo o corte de galhos de árvores e o transporte do material, com o uso de oito caminhões, duas máquinas, três motopodas e oito motosserras. As equipes estiveram na Rua Nicomedes Vieira de Rezende, altura do número 1.104, Avenida Primavera, 802; Avenida Lúdio Martins Coelho, Rua Pio Rojas, 160, Paço Municipal, Rua Senador Queiroz, Rua Amazonas e Rua Pernambuco.

Os primeiros pedidos de atendimento surgiram já na tarde de quinta-feira, a Sisep, Defesa Civil Municipal e Corpo de Bombeiros se organizaram para uma ação conjunta e sincronizada, para otimizar o trabalho de corte das árvores que caíram e a limpeza desses locais. Na quinta e sexta-feira a Sisep mobilizou 88 trabalhadores, 15 caminhões, seis máquinas, três motopodas e 8 motosserras para executar serviços de corte das árvores ou galhos que caíram com o temporal. As equipes realizaram os serviços em 30 pontos, entre elas na Avenida Manoel da Costa, próximo ao Trevo Imbirussu, na Rua 15 de Novembro próximo à Rua Bahia, onde árvores de grande porte foram ao chão com o vento que chegaram a 76 km/h na tarde de quinta-feira.

Leia mais: Tempestades e calor intenso devem marcar últimas semanas de outubro

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.