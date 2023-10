Fim de semana termina com temperaturas que podem atingir 43°C em MS

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para este domingo (22) indica tempo estável, com sol e temperaturas que podem atingir os 43°C. Isso ocorre devido a atuação de circulação anticiclônica em médios níveis que favorece as altas temperaturas.

Aliado ao calor, são previstos ainda baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 10% e 30%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

De acordo com o Cemtec, Campo Grande tem 25°C como mínima prevista e máxima que pode atingir 37°C. Dourados marca inicialmente 24°C e chega aos 37°C ao longo do dia. Na região Sul, Ponta Porã tem mínima de 24°C e máxima de 34°C, enquanto Iguatemi apresenta variação entre 23°C e 35°C.

No Leste do Estado, Anaurilândia amanhece com 22°C e atinge 35°C. Na região do Bolsão, Três Lagoas tem mínima de 23°C e máxima de 38°C, já em Paranaíba as temperaturas variam entre 24°C e 39°C. No Norte, Coxim tem mínima de 28°C e máxima de 43°C.

Corumbá, na região pantaneira, registra inicialmente 29°C e chega aos 42°C ao longo do dia. Aquidauana, na mesma região, tem mínima de 27°C e máxima de 42°C. No Sudoeste do Estado, Porto Murtinho inicia aos 29°C e atinge, assim como Coxim, a temperatura mais alta do final de semana, com 43°C.