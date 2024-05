Dupla é presa transportando drogas em motocicletas

O Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realizou uma operação bem-sucedida em Coronel Sapucaia, próxima à linha internacional que separa o Brasil do Paraguai, apreendendo maconha no valor de R$ 310 mil e duas motocicletas.

A ação ocorreu no contexto da Operação PROTETOR das Divisas e das Fronteiras, resultando na prisão de dois indivíduos encontrados com duas motocicletas carregando um total de 155 kg de maconha. As motocicletas utilizadas no transporte da droga foram confiscadas pela polícia.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia local, onde foram formalmente autuados em flagrante e aguardam as medidas legais, permanecendo à disposição da Justiça. As investigações estão em andamento para desmantelar possíveis conexões criminosas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: