Drive-thru vacina quase 2 mil animais contra a raiva em Dourados

A primeira edição do drive-thru de vacinação antirrábica “Latemia”, organizada no último sábado (24), em Dourados, aplicou 1.847 doses de imunizante contra raiva, sendo 1.552 em cães e 295 em gatos. A ação é inédita em Mato Grosso do Sul.

“Não ouvimos críticas sobre o evento. Foi inédito, bem organizado e bem estruturado. A população viu que é um serviço fácil e rápido. Quem foi, com certeza voltará. Isso abriu portas para que outras ações aconteçam. Já estamos prevendo desde agora uma estratégia e, talvez, no ano que vem, a gente consiga fazer em dois pontos essa mesma ação. Pelo tamanho da cidade, pela expansão, pensamos em fazer dois drives simultâneos”, comentou o coordenador do CCZ, Luís Carlos Luciano Junior.

Em apenas um dia de trabalho no drive-thru, foi aplicada praticamente a mesma quantidade de doses administrada em setembro nas ações rotineiras do CCZ. Dados compilados até dia 20 indicam que 2.216 animais haviam sido vacinados pelos agentes neste mês. O volume de imunização do último sábado representa mais de 80% desse total. A ação é inédita em Mato Grosso do Sul.

“Se a gente pegar só no sábado, 5% da nossa meta foi atingida em um dia. Tudo isso aconteceu graças aos parceiros também. Foi um sucesso em decorrência da gestão se abraçar e se unir em prol de uma causa que, com certeza, foi bem vista. Quero agradecer à imprensa local, que divulgou e cobriu o evento, a Agetran, o Detran, a GMD (Guarda Municipal de Dourados) e a Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), que foram órgãos fundamentais na questão estrutural, à Secretaria de Desenvolvimento nos cedendo os materiais, Secretaria de Governo intermediando tudo, Secretaria de Administração cedendo o espaço e ao prefeito Alan Guedes”, disse Luís Carlos.

A estimativa oficial é que Dourados tenha população canina de 56.374 animais e a meta é vacinar cerca de 45 mil cães. Já em relação aos gatos, o total estimado é de 11.275, com objetivo de proteger 9 mil felinos. Até o momento, contabilizando as aplicações realizadas no “Latemia”, 16.653 cachorros (29% da poplução) e 4.076 gatos (36%) receberam o imunizante contra a raiva. Apesar do sucesso e pioneirismo do drive-thru, ainda há um longo caminho para que meta vacinal seja cumprida.

Serviço

O Centro de Controle de Zoonozes de Dourados está localizado na rua Vicente Lara, 855 – Jardim Guaicurus. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13 às 17h.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (67) 3411-7753 ou via WhatsApp (67) 99960-9028.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

