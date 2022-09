Britney Spears relata invasões de privacidade, em regime de tutela

Em um post publicado neste domingo (25), na rede social Instagram, a cantora norte-americana Britney Spears compartilhou mais detalhes sobre os 14 anos que viveu sob a tutela do pai. Na publicação, ela conta que durante o período não tinha privacidade nem mesmo para tarefas íntimas, como trocar de roupa ou tomar banho, que eram acompanhadas pelos seguranças.

“Eu gostaria de ver alguém dizer a Jennifer Lopez para se sentar 8 horas por dia, 7 dias por semana, sem carro, minha própria segurança de cinco anos me dizendo que eu não podia sair por quatro meses. Nenhuma porta para privacidade. Eles me viam me trocar nua e tomar banho… toda p** de semana me tiravam abruptamente da minha medicação normal e me drogavam com lítio”, disse em um trecho da postagem.

Durante o período em que Jamie Spears estava sob controle, Britney não pôde tomar suas próprias decisões e nem assumir o destino de seu dinheiro. Assim, ela deveria aceitar todas as decisões de seu tutor.

“Depois de 14 anos me dizendo não para o que eu queria. Está arruinado para mim. Mas isso não foi a pior parte. A pior parte foi a minha família me trancando naquele lugar por 4 meses”, contou.

A cantora também postou um vídeo cantando em casa e escreveu que estava lavando e separando suas roupas. “Não compartilhei minha voz por um tempo bem longo, talvez muito longo. Aqui estou eu cantando na minha casa com uma versão diferente de ‘Baby One More Time’. Nas três primeiras turnês que fiz CADA música era um remix, então o som era novo para meus fãs. Há 13 anos eu queria remixes para as minhas músicas durante a curadoria para fazer as músicas parecerem novas”, disse.

*com informações da Folhapress

