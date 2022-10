Dr. Victor Rocha promove o II Seminário da Saúde da Mulher

O vereador Dr. Victor Rocha (II) promove nesta segunda-feira, 24 de outubro, como parte das ações em alusão ao Outubro Rosa, o II Seminário da Saúde da Mulher. O evento acontecerá a partir das 19h, no Plenário Oliva Enciso, na Câmara Municipal de Campo Grande.

O Dr. Victor Rocha irá ministrar a palestra sobre Diagnóstico, Prevenção e Tratamento do Câncer de Mama, bem como Prevenção do Câncer de Colo de Útero, e na sequência pacientes do Projeto Casa Rosa, Emilly Coffacci e Eliza Montes darão seus depoimentos, ambas foram diagnosticadas com câncer de mama.

Participe: O Seminário pode ser acompanhado no Plenário Oliva Enciso, na Câmara Municipal, ou pela transmissão ao vivo nas redes sociais da Casa de Leis, no Facebook e Youtube.

O projeto Casa Rosa em onze meses já realizou mais de 3,5 mil atendimentos (entre primeira consulta e retorno) e 50 mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama. Acesse também: Outubro Rosa: Projeto Casa Rosa realiza Caminhada pela Vida

com informações da assessoria