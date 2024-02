Dourados é a primeira cidade a receber Encontros Regionais da Cassems

Encontros serão realizados presencialmente, com beneficiários do plano em dez municípios do interior do Estado

Na próxima quinta-feira (22), a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) retoma a agenda de Encontros Regionais com Beneficiários, começando por Dourados. O Encontro será realizado a partir das 18h no SIMTED do município, localizado na Rua Maria da Glória, 650.

Com o tema “Vamos nos Reunir para o Futuro Construir”, os Encontros serão realizados presencialmente em dez cidades do interior de Mato Grosso do Sul, entre fevereiro e abril, e têm o objetivo de ouvir as demandas de beneficiários do plano e conversar sobre o futuro da Cassems.

Programação

Na sexta-feira (23), é a vez da cidade de Ponta Porã receber os Encontros Regionais da Cassems. Na programação de fevereiro, estão ainda as cidades de Aquidauana (27) e Jardim (28). Em março, serão realizadas novas edições dos Encontros Regionais nas cidades de Paranaíba (14), Três Lagoas (15), Naviraí (21), Nova Andradina (22), Coxim (26). Já em abril é a vez de Corumbá (02) receber os Encontros Regionais.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, os Encontros Regionais são um momento importante para o plano de saúde e é por meio de iniciativas como esta, que regionalizam e aproximam beneficiários, que a Caixa dos Servidores reafirma sua gestão participativa.

“É um momento muito especial para todos nós, pois reforça a coletividade e a democracia, que são alguns dos pilares do nosso plano de saúde. É uma oportunidade para conversarmos sobre o plano e juntos construirmos um futuro ainda melhor para a Cassems e para a nossa saúde”, finaliza Ayache.

Com informações da assessoria