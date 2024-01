Dívidas com a Energisa podem ser negociadas nos Correios

Os clientes da Energisa Mato Grosso do Sul, aptos ao Programa Desenrola, além de negociarem pela plataforma oficial do governo federal em desenrola.gov.br, também podem negociar débitos por meio do site serasa.com.br ou em qualquer agência dos Correios até 31 de março.

Para a negociação nos Correios, é necessário levar o CPF, um documento com foto e solicitar no balcão pelo serviço Serasa Limpa Nome. As condições são as mesmas oferecidas pelo programa: descontos de até 75% e parcelamento em até 60 vezes. O cliente terá acesso a todas as dívidas com possibilidade de acordo e pode sair com o boleto já pronto para pagamento.

“É mais uma oportunidade oferecida pelo programa Desenrola junto com a Energisa para negociarem os seus débitos. Essas condições especiais agora vão até março, mas orientamos os clientes a aproveitar essa oportunidade de ficar com as contas em dia o quanto antes”, afirma o coordenador comercial da Energisa MS, Luis Filipe Swenson.

