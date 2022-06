Avistamento de Ovni no Morenão é lembrado no dia Internacional do Disco Voador

No dia 24 de junho, comemora-se o Dia Internacional do Disco Voador. A data é bastante comemorada em Mato Grosso do Sul, pela afinidade de pessoas que acreditam que os ET ‘s são os nossos melhores amigos e estão em constante contato com os seres humanos. .

E quando falamos em disco voador, vem em mente o mistério que paira no ar há mais de 40 anos, a história do disco voador no Estádio Pedro Pedrossian, conhecido popularmente como Morenão.

Na noite do último dia 6 de março de 1982, duelavam Operário e Vasco pela segunda fase do Campeonato Brasileiro, quando um objeto estranho cruzou os céus do estádio, chamando atenção dos telespectadores.

O OVNI, tornou- se o maior avistamento de um objeto estranho no mundo. Após 40 anos, a história ainda continua viva pelos sul-mato-grossenses, sejam idosos ou jovens.

De acordo com o jornal, O Lance, o lateral direito do Operário, Cocada descreveu o que viu naquele jogo. Aquilo foi muito estranho. Primeiro, parou um feixe com luzes em cima da marquise do estádio. Aos poucos, ele foi sobrevoando o gramado, passando bem forte e parou mais ou menos no meio de campo. O objeto parou em cima de mim e ficou emitindo luzes. Depois, num piscar de olhos, tudo apagou, relatou Cocada ao jornal.

Após 40 anos dessa incrível história, muitos relatos aparecem e fazem com que o dia 6 de março de 1982, esteja vivo na história dos campo-grandenses.

Dia Internacional do Ovni

Em 1947, o aviador Kenneth Arnold teria visto nove óvnis sobrevoando o Monte Rainier, no norte dos Estados Unidos Segundo relatos, esses objetos estariam sobrevoando muito próximos a montanhas, o que chamou a atenção do piloto.

Arnold relatou que as naves tinham formatos de prato ou disco, o que popularizou o termo “disco voador”. Segundo Kenneth, ele não tinha câmeras para filmar ou fotografar o fenômeno.

Após esse caso, o dia 24/06 ficou marcado como o Dia Internacional do Disco Voador.