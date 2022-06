Presidente do Incra revela a quantidade de títulos agrários entregues nos últimos governos

No Brasil todo, durante o governo atual, o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) já emitiu 362 mil documentos regulatórios em todos os estados brasileiros. Isso é mais que qualquer governo fez na história desse país, disse o presidente da pasta durante entrega de títulos em Nova Alvorada do Sul nesta sexta-feira (24).

Segundo o presidente da pasta Geraldo Melo Filho, em Mato Grosso do Sul, juntando 14 anos do mandato da Dilma Roussef e do Lula somam 234 títulos entregues. Enquanto nos três anos e meio do atual governo, somou-se mais 2.117 títulos entregues em Mato Grosso do Sul.

“O Incra está presente no Brasil inteiro, mas essa presença é muito mais efetiva quando a gente encontra no município, o apoio da prefeitura da Câmara Municipal, quando o município compra com a gente a briga pela luta rela regularização fundiária, as coisas funcionam muito mais”, agradeceu Geraldo.

“Em pouco menos de 3 anos, recebi o convite para vir ao Incra com o desafio de ir a campo, rodar esse Brasil todo e ir na casa de cada um, pisar no chão, entender a dificuldade das pessoas. A meta principal é reconhecer o direito de cada uma dessas famílias,” afirma.

“O que estamos fazendo aqui não é favor nenhum. Isso é uma obrigação do governo brasileiro, temos que fazer, pois está na lei desde sempre, mas não estava sendo feito. Portanto, a diferença é que entramos junto com o governo, cujo a ordem é cumprir a lei”, completa o presidente do Incra.

Com informações do repórter Willian Leite