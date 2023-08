Dia da Gestão reune instituições publicas e privadas

A Energisa MS recebeu, na primeira semana de agosto, representantes de instituições públicas e privadas do estado para o Dia da Gestão. A iniciativa partiu das próprias empresas por meio do Instituto Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, que promove uma premiação voltada para a gestão e tem a Energisa MS como única vencedora no nível mais elevado, a categoria 750 pontos. Os representantes das instituições – MS Competitivo, Prefeitura Municipal de Campo Grande, Sebrae, Senac, Fecomércio MS, PMMS, CMO, Sesc, Senai, CRA/MS, Sistema OCB/MS, Famasul – participaram de uma troca de experiência na sede da Energisa.

Para o diretor-presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes, abrir as portas da concessionária para as instituições e compartilhar o “nosso modelo de gestão” é uma forma de contribuir com o crescimento do próprio estado. “Para uma empresa como a Energisa, que tem evoluído muito, com reconhecimento estadual e nacional, é muito positivo dividir isso com as demais empresas e também ouvi-las”, destacou.

“O MEG traz as boas práticas de uma empresa para um efetivo modelo de gestão sob vários aspectos de uma organização como sustentabilidade, resultados, força de trabalho, entre outros”, explicou a supervisora de Gestão Estratégica e Qualidade, Fabiana Monfilier. Com base em conceitos e exemplos, especialistas na área tiveram contato com o MEG, Modelo de Excelência de Gestão da Fundação Nacional da Qualidade, utilizado no planejamento empresarial do Grupo Energisa.

Reginaldo Henrique, diretor de gestão estratégica da Fecomércio MS e diretor-presidente do MS Competitivo, destacou a forma como a concessionária mudou a cultura organizacional e vem trabalhando a questão da inovação. “Caberá a cada um agora, dentro do nível em que está, construir e/ou melhorar seu plano de gestão”, concluiu.

