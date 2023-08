Ribeirinhos pantaneiros pedem melhorias nas estradas

Quem mora APA Baía Negra sabe muito bem da importância das estradas para a região. Segundo os moradores, é urgente a necessidade da implantação de novos acessos ou da reforma dos já existentes para melhorar a movimentação econômica e turísticas no bioma e, principalmente, a qualidade de vida dos habitantes. “Faz parte do cotidiano do pessoal todo, não só pra mim, como tem famílias que dependem para levar seu peixe, comprar sua gasolina que as pessoas vêm a visitar. Então a importância da estrada para mim é muito grande”, explica o ribeirinho José Carlos de Lima.

A comunidade está localizada em Ladário, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Fica às margens do Rio Paraguai e possui quase 6 mil hectares com paisagens exuberantes e uma grande quantidade de biodiversidade. Mas, a falta de infraestrutura tem preocupado os ribeirinhos. Adelson Costa é pescador na região e conta que a situação atrapalha muito nas vendas do produto. “Pessoal do ônibus também está sempre reclamando da falta de condições. Entra ano e ‘vara” ano está do mesmo jeito”, lembra a ribeirinha Elenir Proença.

A dificuldade de locomoção ainda traz um outro receio, que é a dificuldade de acesso a serviços como saúde, colocando até mesmo em risco a vida de quem precisa de cuidados médicos. “Quando tem um doente, a gente liga para a ambulância e às vezes a ambulância não vem porque fica difícil vir, né? É isso que a gente passa sempre”, relata Marizete Costa, que mora e trabalha na comunidade.

Leia mais: Em Corumbá, moradores de regiões de difícil acesso do Pantanal serão atendidos com ações médicas e odontológicas

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram