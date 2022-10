Cursos sem atender Resoluções do Cofen vem tendo os registros negados

Muitas instituições de ensino oferecem cursos de especialização de Enfermagem, contudo, ao buscar o registro da especialidade no Coren-MS (Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul) o pedido tem sido indeferido, quando não atendem os critérios estabelecidos em Resoluções do Cofen (Conselho Federal de Enfermagem).

A atuação do Enfermeiro na dermatologia, bem como a especialização na área tem previsão e regulamentação na Resolução Cofen nº 581/2018 que – atualiza, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para Registro de Títulos de Pós-Graduação nas especialidades da ÁREA I em Saúde Coletiva; Saúde da Criança e do Adolescente; Saúde do Adulto (Saúde do homem e Saúde da Mulher; Saúde do Idoso; Urgências e Emergências).