SENAD apreende 273 quilos de cocaína em Pedro Juan Caballero

Políciais da Delegacia Regional de Pedro Juan Caballero (PY), acompanhados do procurador Celso René Morales, invadiram uma casa e localizaram 250 embalagens de cocaína, na noite desta quinta-feira (20).

Segundo as autoridades, o estoque de drogas tem um valor de quase US$ 2 milhões em território nacional, mas seu preço aumenta consideravelmente em outros países da região.

A operação foi realizada com base em informações de inteligência sobre a possível presença de uma carga de drogas que teve que ser transferida para o território brasileiro.

A delegação realizou uma inspeção minuciosa da casa e posteriormente de uma camioneta de cor branca, sem placa, que estava estacionado no local. O veículo tinha fundo duplo tanto dentro da cabine quanto na carroceria, dentro dos compartimentos escondidos encontraram pacotes de cocaína prontos para serem transportados.

Foram extraídos um total de 250 embalagens que tinham como logotipo uma marca de uísque conhecida. Eles foram pesados ​​e analisados ​​resultando em 273 Kilos 500 Gramas de Cocaina.

No local do procedimento, Oscar Gerardo Insaurralde Cristaldo, paraguaio, foi preso e posteriormente encaminhado, bem como as provas apreendidas, à Base Regional da SENAD (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas).

Com informações do repórter João G. Vilalba