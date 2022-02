Curso de comunicação e desenvolvimento pessoal está com inscrições abertas na Capital

Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude), abriu as inscrições para o 1º curso de Comunicação e Desenvolvimento Pessoal. Ao todo serão 5 encontros com início dia 14 de março.

Assistente social e ministrante do curso, Rafaela Maia Gomes explica que as aulas buscam trabalhar a motivação, metas pessoais e relações corporativas dos participantes. “Hoje, muitas empresas buscam pessoas que saibam conviver em grupo, que tenham um bom relacionamento entre os setores corporativos”, disse.

Por meio do curso serão ofertadas 50 vagas gratuitas que abordarão temas como autoestima, motivação, metas pessoais, estratégia e comunicação, relacionamento profissional, habilidades para o trabalho em equipe, empatia e liderança.

“É da natureza do ser humano se relacionar e, quanto melhores e mais positivas forem essas relações, maiores serão as chances de construirmos conexões verdadeiras com as pessoas com quem convivemos e isso sem dúvida reflete na produtividade e na qualidade do trabalho”, destaca a secretária da Juventude, Laura Miranda.

Serviço:

O curso será realizado entre os dias 14 a 18 de março, das 13h30 às 17h. A Sejuv está localizada na Rua 25 de Dezembro, 924 – 3º andar, Condomínio Marrakech em Campo Grande. Inscrições podem ser feitas por meio dos telefones: (67)3314-3577 ou pelo WhatsApp (67)9.9302-5275

(Com assessoria)