VÍDEO: Ao entrar em drive-thru para se vacinar, idosa bate com o carro e paralisa tarde de imunizações

Uma senhora de 75 anos perdeu o controle do veículo que dirigia e acabou colidindo com um muro ao entrar no drive-thru Albano Franco, polo de vacinação contra a COVID-19 em Campo Grande. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (23), em região nos altos da avenida Mato Grosso.

Testemunhas que estavam trabalhando no drive contaram para O Estado Online que ouviram um barulho de frenagem, que na sequência deu lugar ao estrondo da batida. “Saí correndo que nem um vulcão em erupção”, relatou uma funcionária.

Aqueles que se encontravam dentro de seus carros e viram todo o acontecido disseram que o Fiat Novo Uno “derrapou”, saindo desgovernado da fila antes de adentrar a vacinação do Albano Franco. Ainda, o veículo subiu parte de uma inclinação de terra até se encontrar de frente com o muro que faz estrutura para um portão metálico no local.

Assista no vídeo:

Segundo a própria vítima, que estava acompanhada do marido na hora do acidente, ela acabou se atrapalhando ao fazer o retorno para entrar no drive. Com isso, ela acelerou bruscamente, se “enrolando” com os pedais do veículo que conduzia. Ao bater contra o muro, estava enroscada no cinto de segurança, e o airbag se abriu.

Mesmo que em baixa velocidade, a idosa acabou se ferindo: um dos seus braços ficou machucado e a vítima diz sentir um “aperto no peito” – isto devido à bolsa de ar que se expandiu automaticamente, protegendo a senhora de um agravo pior. O esposo não teve ferimentos.

Acionado por volta das 17h, o Corpo de Bombeiros já se encontrava no Albano Franco para prestar os primeiros socorros à senhora, que estava consciente e orientada, mas bastante assustada com o acontecido.

Devido ao acidente, a fila de veículos à espera de dose de imunizante contra a COVID teve que ser desviada, o que atrapalhou um pouco a situação. Nos 15 minutos que se seguiram, a atividade de vacinação teve que ser paralisada, aumentando a espera das pessoas nos carros. Contudo, tudo já voltou ao normal.