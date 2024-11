CRQ-20 Região lança Chatbot para modernizar o atendimento ao Público

Com o lançamento do QuimiBot, chatbot que moderniza o atendimento ao público, oferecendo respostas rápidas e suporte via WhatsApp, O CRQ-20 pretende expandir para outras redes sociais

O CRQ-20 (Conselho Regional de Química da 20ª Região) anunciou hoje a implantação do chatbot denominado “QuimiBot”, uma ferramenta inovadora desenvolvida para transformar o atendimento ao público, tornando-o mais ágil e acessível. O lançamento foi formalizado com a publicação da Portaria nº 147 no DOU (Diário Oficial da União), assinada pelo Presidente da Autarquia, Luiz Mario Ferreira. Com o QuimiBot, o CRQ-20 reforça seu compromisso com a modernização e a eficiência no atendimento aos cidadãos, oferecendo uma solução de baixo custo de implantação.

Benefícios do QuimiBot

À frente e responsável pelo projeto, o Superintendente do CRQ-20, Flavio Eduardo Almeida, afirma que o QuimiBot foi projetado para responder rapidamente a perguntas frequentes e fornecer suporte informativo ao público, diminuindo a necessidade de atendimentos presenciais e, consequentemente, reduzindo custos para a administração pública. Em breve, com um prazo estimado de até 60 dias, o QuimiBot estará também enviando aos usuários arquivos em PDF durante as conversas para facilitar procedimentos específicos, tornando o atendimento ainda mais completo. Essa iniciativa faz parte de um movimento mais amplo de transformação digital, seguindo o exemplo de outros órgãos federais que utilizam tecnologias de automação para melhorar a interação com o cidadão.

Funcionalidades e Futuras Expansões

Com uma interface intuitiva e recursos de Inteligência Artificial (IA), o QuimiBot está disponível inicialmente via WhatsApp, mas em breve poderá expandir para outras redes sociais, como Facebook e Instagram, alcançando um público ainda mais amplo. Entre suas funcionalidades, destaca-se o envio de arquivos em formato PDF durante o atendimento. Também é possível monitorar a satisfação dos usuários, com previsão de uma integração para atendimento humano em casos mais complexos.

Impulsionando a Transformação Digital

A implementação do QuimiBot no CRQ-20 se alinha com as tendências de inovação no setor público, posicionando o CRQ-20 como uma entidade que valoriza eficiência e acessibilidade, promovendo um atendimento digital de qualidade para os cidadãos.

A adoção do QuimiBot representa uma escolha estratégica que acompanha as melhores práticas tecnológicas para o atendimento público, oferecendo uma solução acessível e de baixo custo de implantação, que contribui para a transformação digital em todo o setor.

Com o QuimiBot, o CRQ-20 reafirma seu compromisso com a excelência e modernização no atendimento ao Profissional da Química e ao público em geral, marcando um importante avanço na evolução do serviço público.