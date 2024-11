Águas Guariroba é parceira da WWF-Brasil em ação de plantio de mudas da APA do Guariroba

Por meio do Instituto Aegea, a Águas Guariroba foi parceira da ação de plantio de mudas na APA do Guariroba nesta semana, realizada pela WWF-Brasil, em Campo Grande.

A “Restaura Natureza” é a Olimpíada Brasileira de Restauração de Ecossistemas da WWF-Brasil. Em Campo Grande, o viveiro Isaac de Oliveira, da Águas Guariroba, fez a doação de 70 mudas e alunos de três escolas públicas participaram do plantio.

Ao chegarem ao viveiro, as crianças foram recebidas pelo analista ambiental Carlos Leal, que fez uma palestra sobre o papel fundamental do viveiro para o abastecimento de água de Campo Grande. Ele aborda a relação direta entre a quantidade e a qualidade da água e como as árvores desempenham um papel crucial nesse processo de produção de água.

“Nós estamos cuidando do córrego que produz a maior parte da água que consumimos em Campo Grande. Essa ação dá continuidade ao que a Águas Guariroba executa nos últimos anos, em parceria com os produtores rurais das margens do córrego Guariroba”, explica o analista ambiental da concessionária, Carlos Leal.

Durante a atividade prática, os alunos receberam mudas do viveiro Isaac de Oliveira, que foram plantadas em uma área de grande importância para a conservação ambiental. Os professores e monitores orientaram as crianças sobre a técnica adequada de plantio, além de destacarem a importância das árvores para a saúde do planeta, o equilíbrio dos ecossistemas e a qualidade de vida das futuras gerações.

“O WWF e a Aegea formaram uma parceria há dois anos. Uma iniciativa que permitiu que toda área da bacia do Paraguai fosse mapeada e tivemos um diagnóstico de diversas áreas. Com essa parceria, conseguimos fomentar planos de restauração nas áreas mais prioritárias”, explica a analista de conservação da WWF-Brasil, Cintia Santos.

Olimpíadas WWF Brasil

A 3ª edição da ‘Restaura Natureza’ foi lançada em outubro e as inscrições serão abertas em 2025. O Instituto Aegea é parceiro da ação desde o início.

A Olimpíada é composta por duas fases simultâneas: a Online, que convida os estudantes a testarem seus conhecimentos individualmente, e a Prática, realizada em grupo, em que as crianças e jovens irão desenvolver, acompanhados de um professor responsável, os seus projetos relacionados ao uso de tecnologia, plantio, incidência política, campanhas de engajamento ou qualquer ação que promova a restauração dos ecossistemas.

Podem participar gratuitamente da competição colaborativa estudantes do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º e 2º ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas de todo o país. As inscrições serão abertas em 4 de fevereiro de 2025 no site da Restaura Natureza.