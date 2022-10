Covid mata 3 idosos em MS e 78 pessoas testam positivo

Uma idosa de 79 anos, moradora em Nova Andradina que tinha doença neurológica crônica e obesidade como comorbidades; um morador de Fátima do Sul, 78 anos, com diabetes e hipertensão; e um morador de Campo Grande, 85 anos, que tinha doença cardiovascular crônica. São as vítimas mais recente da Covid-19 em Mato Grosso do Sul sendo que os dados foram divulgados nesta terça-feira (18) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) boletim epidemiológico da Covid-19 desta semana traz o registro de mais três mortes atribuídas a doença. .

Assim, a quantidade total de mortes causadas pelo coronavírus em Mato Grosso do Sul chegou a 10.841. Em relação à quantidade de testes positivos, 72 moradores do Estado tiveram diagnósticos confirmados através de testes em laboratório. Com a atualização, agora são ao todo 581.565 infecções, desde o início da pandemia de Covid.

Mato Grosso do Sul tem atualmente quatro pessoas hospitalizados diagnosticados com a Covid-19, em período de risco de transmissão do vírus, um internado em leito clínico e três em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).