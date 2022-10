Morre publicitário Chico Lacerda, fundador do ‘Grupo Acaba’

Chico Lacerda publicitário fundador da Agência Art & Traço e músico estava internado no hospital da Unimed em Campo Grande. O musicista fazia parte do grupo que se auto define ‘defensor do Pantanal’. Chico Lacerda, conhecido pela atuação cultural em Mato Grosso do Sul, morreu aos 76 anos em Campo Grande nesta terça-feira (18). A informação da morte foi confirmado pela família do artista.

Em 2020, o musicista foi diagnosticado com Alzheimer. Segundo a família, Chico morreu de em decorrência de demência vascular no hospital da Unimed, em Campo Grande. Pantaneiro nato, nascido em Corumbá, Chico de Lacerda nasceu em 1946. Duas décadas após, junto do irmão Moacir Lacerda, criaram a Associação dos Compositores Autônomos do Bairro Amambaí (ACABA).

O grupo Acaba se auto define como os “protetores do Pantanal”, já que a banda leva em suas composições a fauna, flora, cultura indígena, o folclore pantaneiro e comportamentos típicos da região, sempre evocando a preservação ambiental e a inserção social de quem nela vive.

Em nota, o grupo acaba relembrou as múltiplas facetas do musicista. “Nota de falecimento. Chico Lacerda. Pantaneiro, Artista Plástico, Poeta, Publicitário, Fundador do Grupo ACABA, Compositor, Defensor da Natureza, Albuquercano, Cidadão Campo-grandense, Cidadão Aquidauanense, Cidadão do Mundo, Filho do Altíssimo”, finalizaram.