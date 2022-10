Corinthians e Flamengo empatam decisão fica para a Copa do Brasil

Corinthians e Flamengo não saíram do zero no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, na noite de ontem (12), na Neo Química Arena. Com o resultado, a decisão ficou para o jogo de volta, no Maracanã. Se houver um novo empate, a partida será decidida nos pênaltis.

Fim do primeiro jogo da decisão.

Corinthians 0 x 0 Flamengo. A partida decisiva será na próxima quarta-feira (19).#VaiCorinthians pic.twitter.com/N7ySkKgYTr — Corinthians (@Corinthians) October 13, 2022

Mesmo como visitante, o time de Dorival Júnior impôs seu ritmo de jogo, mas esbarrou em Cássio e no travessão. A equipe de Vitor Pereira, por sua vez, teve menos presença no campo ofensivo – como esperado -, mesmo assim criou boas chances, mas não conseguiu sair do zero.

O Timão, campeão do torneio em foi campeão em 1995, 2002 e 2009, chegou à decisão depois de eliminar Portuguesa-RJ, Santos, Atlético-GO e Fluminense. Por outro lado, o Rubro-Negro, que levantou o troféu em 1990, 2006 e 2013, despachou Altos-PI, Atlético-MG, Athletico-PR e São Paulo.

Como foi Corinthians x Flamengo

Na primeira etapa, com menos de um minuto de bola rolando, Gabigol quase abre o placar, ao receber a bola pela direita, avançar, se livrar da marcação de Fábrio Santos até soltar uma bomba de canhota que passou rente à trave do goleiro Cássio. A partir daí, os cariocas dominaram a troca de passes na intermediária, com o Timão recuado.

Aos 11 minutos, Everton rolou para Pedro que por pouco não acerta um chute de cavadinha, mas a bola passou por cima do gol. Depois, aos 29 minutos, Pedro tocou para Gabigol chutar, mas Cássio defendeu. A dez minutos do fim, o Timão teve a melhor chance de sair na frente do marcador, após vacilo de Léo Preira, Yuri Alberto partiu em velocidade, se desvencihou de David Luiz, e já estava preparado para chutar ao gol quando foi travado por Thiago Maia.

Já nos acréscimos, ainda deu tempo de Gabigol, e depois Thiago Maia, arriscar de fora da área, mas o goleiro Cássio, atento, defendeu duas vezes seguidas.

QUE DEFESAÇAAAA! Cássio faz mais uma grande intervenção na #FinalCopaDoBrasil! 🎥: @sportv pic.twitter.com/REggz0P0A6 — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) October 13, 2022

O fato inusitado da noite foi a queda de energia de alguns refletores da Arena, aos 43 minutos do segundo tempo. No momento, Vidal cobrava escanteio e David Luiz aproveitou para marcar de cabeça, mas a defesa do Timão sequer se mexeu. Não valeu nada, pois a arbitragem interrompeu o jogo, só retomado seis minutos depois, com o retorno total da iluminação. Um novo escanteio foi batido, mas não resultou em gol para os cariocas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.