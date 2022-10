Mário César faz primeira visita à Câmara Municipal como secretário da Prefeitura

O novo secretário de Governo e Relações Institucionais da Prefeitura de Campo Grande, Mario César Oliveira da Fonseca (MDB), vai fazer sua primeira visita institucional à Câmara de Vereadores em seu novo cargo, nesta quinta-feira (13).

O ex-vereador será recebido pelo atual presidente da câmara, vereador Carlão (PSB). Ele também deve se reunir com os demais vereadores. É a primeira vez que Mário César encontra os ex-colegas em um novo papel institucional.

A nomeação para a Segov (Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais) foi anunciada no dia 7 de outubro deste ano e oficializada por publicação no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

Sua experiência na presidência da câmara de Campo Grande será aplicada em seu papel de estabelecer um relacionamento político harmonioso entre os poderes. O novo secretário também terá o papel de estreitar e tornar eficientes os canais de comunicação entre prefeitura e câmara, com o objetivo de facilitar a governabilidade da prefeita Adriane Lopes (Patriota).

As pautas do encontro não foram divulgadas.

Experiência

Mario Cesar, 57 anos, é auditor fiscal da Receita Municipal de Campo Grande, concursado desde 1991. Sua formação inclui a conclusão na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, onde se formou tenente e piloto da Marinha, e Pós-Graduações em Gestão de Políticas Públicas e Desenvolvimento, e em Direito Tributário.

O novo titular da Segov destaca que aceitou o convite para assumir a pasta, com a missão de contribuir com a gestão municipal, em especial no trabalho de fortalecimento das relações institucionais. “Me sinto honrado pelo convite da Prefeita Adriane Lopes, que me confiou a partir de agora a missão de coordenar a busca de parcerias com todos os segmentos organizados da sociedade, setor empresarial, trabalhadores e, principalmente com o Legislativo. Sei que é fundamental para a governabilidade essa parceria, para a construção de um esforço coletivo em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Estou preparado e confiante com tudo o que vem pela frente, incorporando o meu trabalho para consolidar Campo Grande como a capital das oportunidades, que é uma importante bandeira encampada pela gestão”, comentou.

Também exerceu a função de direção na Secretaria Municipal de Receita, no período de 1997 a 2008. Foi vereador pelo Município de Campo Grande/MS no período de 2009 a 2016, bem como Presidente da Câmara Municipal entre 2013 e 2015.

