Congresso recebe iluminação azul em celebração ao Dia Mundial do Câncer

Em apoio ao Dia Mundial do Câncer, celebrado no dia 4 de fevereiro, o prédio do Congresso Nacional será iluminado de azul no período de hoje (1º) até a próxima segunda-feira (7). A iluminação foi pedida pela deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC).

A data é uma iniciativa global da União Internacional para o Controle do Câncer (UICC), com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), e tem por objetivo aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença, além de influenciar governos e indivíduos para que se mobilizem pelo controle do câncer.

O tema da campanha deste ano até 2024 é a importância da equidade no controle do câncer, que abordará as barreiras que impedem as pessoas em todo o mundo de terem acesso aos cuidados fundamentais para o tratamento da doença. De 2019 a 2021, a campanha apresentou o tema “Eu sou e eu vou” (“Eu sou solidário e vou dar meu apoio a quem tem câncer”).

Dados sobre a doença

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deverá registrar 625 mil novos casos de câncer em 2022. O câncer de pele não melanoma continuará o de maior incidência no País, com 177 mil novos casos estimados.

Considerando-se todos os demais tipos de câncer, os mais frequentes na população, de acordo com a estimativa, serão mama e próstata (66 mil casos cada), cólon e reto (41 mil), pulmão (30 mil) e estômago (21 mil).

O melhor caminho para se combater o câncer é a combinação entre o estabelecimento de medidas preventivas e o diagnóstico precoce da doença.

