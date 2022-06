Confira o resumo das principais novelas nesta segunda-feira

O Cravo e a Rosa

Catarina repreende Lindinha, que dá comida na boca de Petruchio. Dinorá precisa de um local para se encontrar com Celso e pede ajuda a Marcela. Bianca decide convidar Edmundo para o casamento. Serafim e Heitor assediam Candoca. Bárbara se assusta ao ouvir o mudinho falar. Dalva continua plantando dúvidas na cabeça de Cornélio. Petruchio está bastante preocupado em saber se Catarina vai embora mesmo. Januário convida Lindinha para ser sua acompanhante no casamento e promete um vestido luxuoso. Marcela combina com Serafim para que ele roube os títulos de Catarina durante a festa.

Cara e Coragem

Matias confunde Isadora com Elisa e afirma que irá atirar contra Rafael. Leônidas tenta acalmar Matias. Violeta se preocupa com os comentários sobre Isadora após sua noite de amor com Rafael. Davi se angustia com a certeza de ter sido reconhecido por Matias. Joaquim revela a Úrsula que flagrou Emília e Enrico dando um golpe no cassino. Giovanna e Cipriano sentem atração um pelo outro. Cipriano confronta Emília. Matias aceita que pode estar confundindo Rafael com Davi, e se afasta do rapaz. Plínio se aproxima de Leopoldo. Joaquim exige sociedade nos golpes de Emília e Enrico.

Além da Ilusão

O investigador Paulo procura uma pista sobre o homem que estava com Clarice no vídeo. Moa finge um desmaio ao terminar a cena do comercial, e Pat se preocupa. Jarbas avisa a Ítalo que tem informações sobre o caso de Clarice. Pat defende as bailarinas de uma injustiça, e Lou fica admirada com a postura da dublê. Paulo encontra o homem que estava com Clarice no vídeo. Danilo desiste de usar os filhos de Pat e Moa para atingi-los. Martha garante que continuará com o investimento em pesquisas na Siderúrgica Gusmão idealizado por Clarice.

Carinha de Anjo

Fabiana atende ao telefonema de Cecília e conta que está com Dulce Maria, mas que promete levar a carinha de anjo de volta o quanto antes. Cecília e Gustavo já compreendem que a pequenina está com o avô no hotel. Dulce entrega para Adolfo o pedaço de torta de banana que Tereza fazia para ele. Adolfo grita com Dulce e manda ela embora. Antes de ir embora Dulce diz que sua mãe sempre foi doce e carinhosa, que deve ter sofrido muito com um pai como ele e que é uma pena ele não ter aprendido nada com Tereza.

A Favorita

Dodi tenta abraçar Donatela , que o repele. Irene fotografa tudo. Lara diz que Pedro não podia ter escondido as cartas de Flora. Rita fica desolada ao saber que Dulce procurou Zé Bob. Greice e Céu discutem. Irene conta a Gonçalo que Donatela procurou Dodi. Gonçalo diz que as fotos não provam nada. Lara mostra as cartas para Donatela. Donatela joga algumas cartas na lareira. Lara impede que Donatela queime todas as cartas. Marconi e Lazinho cobram dinheiro de Dodi. Zé Bob realmente não se lembra de seu passado com Rita.

Pantanal

Jove afirma a Juma que não deixará a fazenda. Juma decide ajudar José Lucas a encontrar um marruá. Tibério promete a Muda que não vai atrás de Levi. Velho do Rio diz a Jove que Juma está com José Lucas. Tenório revela a Alcides que sabe quem ele é e propõe um acordo contra José Leôncio e Levi. Tenório fica surpreso ao saber a identidade das famílias de Muda e de Juma. Juma ameaça atirar em José Lucas se ele balear o marruá. José Lucas leva Juma para a tapera, depois que a jovem atira para salvar o marruá da mira do peão.

