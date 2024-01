Confira a programação Carnaval de Três Lagoas

A programação do carnaval da prefeitura de três Lagoas foi divulgada hoje(12). A folia acontecerá dos dias 09 à 11 de fevereiro na Esplanada NOB e o distrito de Arapuá recebe programação para toda família no dia 10.

O Carnatrês como é chamado, acontece de forma gratuita com baile de carnaval e matinê. Na Esplanada NOB os shows acontecem a partir das 20 horas e a matinê inicia às 15h.

Confira a programação

NOB

Dia 09/02 – sexta-feira

20h – Banda Alta Tensão 23h – Banda Art

Dia 10/02 – sábado

20h – Banda Art 23h – Banda Alta Tensão

Dia 11/02 – domingo

Matinê

15h – Banda Alta Tensão

16h30 – Banda Arte

Arapuá Centro Comunitário

Dia 10/02

20h – Show ao vivo

