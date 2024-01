Totem digital é instalado no saguão do Paço Municipal de Três Lagoas para facilitar pagamentos de impostos

Ontem(4) foi disponibilizado uma nova ferramenta para os cidadãos de Três Lagoas, trata-se do totem digital que visa facilitar pagamento de impostos.

Podem ser guias, como IPTU e ITBI’s utilizando cartões de crédito e débito. O Totem está instalado no saguão do Paço Municipal, oferece uma alternativa conveniente e acessível para aqueles que desejam efetuar pagamentos à vista ou optar pelo parcelamento utilizando cartões de crédito e débito. O Totem aceita todas as bandeiras.

Para mais informações, os cidadãos devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (SEFIRC) pelo telefone (67) 992140322 apenas WhatsApp ou pelo e-mail: [email protected].

O Paço Municipal fica localizado à Avenida Rosário Congro com a Avenida Antônio Trajano dos Santos, no Centro da Cidade.

