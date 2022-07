Condenado por estupro, Robinho anuncia aposentadoria

Condenado a nove anos de prisão por estupro de uma jovem na Itália, Robinho anunciou sua aposentadoria do futebol. O melancólico fim de carreira do jogador veio através de mensagens por Whatsapp. Ele estava sem clube desde 28 de fevereiro de 2021, quando acabou seu último contrato com o Santos.

Mesmo com as condenações na Itália, o jogador nunca cumpriu sua pena e segue livre no Brasil, como previam os especialistas em justiça internacional.

O caso

A Corte de Cassação de Roma, a última instância da justiça italiana, rejeitou o recurso apresentado por Robinho e por Ricardo Falco, amigo do ex-jogador, e confirmou a condenação dos dois a nove anos de prisão por violência sexual em grupo contra uma mulher albanesa em uma boate em Milão, em 2013.

Durante o caso foi publicado mensagens de Robinho e amigos debochando do estupro e das acusações.

“Estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu…” Disse Robinho.

O jogador foi condenado até terceira instancia. Ou seja, a condenação é definitiva, sem possibilidades de recurso.

A justiça italiana pediu para a justiça brasileira o paradeiro de Robinho, para, então, pedir a extradição de Robinho. Como o Brasil não extradita seus cidadãos, a Itália trabalha com a possibilidade de pedir para que Robinho cumpra pena no Brasil. O Itamaraty confirmou essa possibilidade.

Além disso, o ex-jogador não pode sair do Brasil, já que seu nome consta na lista de condenados da Interpol (Organização Criminal de Polícia Internacional). Na lista de mais de 181 países, o nome Robson de Souza consta como condenado a nove anos por estupro coletivo. Ou seja, se o ex-atacante da Seleção for para um destes países, será preso.

Carreira

Revelado pelo Santos, Robinho defendeu clubes importantes do futebol europeu como Real Madrid, Manchester City e Milan. Além do Peixe, o atacante também teve passagem pelo Atlético-MG no Brasil. Ele também jogou no futebol chinês, antes de fechar sua carreira atuando na Turquia. Robinho esteve presente em duas Copas do Mundo pela seleção brasileira, em 2006 e 2010.

