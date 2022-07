Em uma partida de muitos gols, o Newell ‘s Old Boys empatou em 2 a 2 contra o Patronato, no Estádio Parque Del Colosso, na noite de ontem (4), pelo Campeonato Argentino. A equipe de Rosário estacionou aos 14 pontos, e perdeu a liderança para o Gimnasya de La Plata que venceu no último sábado (1), o Defensa Y Justicia por 1 a 0.

Os gols da partida aconteceram no início do jogo. Aos 7 minutos, Velázquez abre o placar para o Newell’s e aos 43 minutos da etapa inicial, Ramiro Sordo amplia o placar em 2 a 0, para o time da Província de Santa Fé.

A reação do tímido Patronato, que ocupa hoje a 14º colocação com 8 pontos, iniciou com Sebastian Medina aos 12 minutos (55’) do segundo tempo. O empate do El Negro aconteceu nos acréscimos. Aos 48 minutos do segundo tempo, Raúl Lozano empata o jogo, desanimando os torcedores da equipe de Rosário.

O jogo acabou empatado em 2 a 2.

O próximo confronto do Newell’s Old Boys será contra o Platense, no Estádio Ciudad de Vicente López no próximo sábado (9). Já o Patronato pega o Arsenal de Sarandí no Estádio Presbítero Bartolomé Grella e precisa se recuperar no campeonato.

