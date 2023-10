Comércio da capital pode abrir portas no feriado prolongado

O comércio de Campo Grande pode funcionar normalmente nos feriados de 11 e 12 de outubro, próximas quarta-feira e qiunta-feira, conforme estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindivarejo Campo Grande e o Sindicato dos Empregados no Comércio.

“As lojas que optarem por abrir as portas no feriado deverão informar até cinco dias antes ao sindicato laboral, por escrito, com protocolo, lembrando que é necessário respeitar a legislação trabalhista quanto às folgas e pagamentos”, lembra o gerente de relações sindicais, Fernando Camilo.

Feriados – No dia 11 é feriado estadual, de criação do Estado de Mato Grosso do Sul, enquanto o dia 12 é feriado nacional, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Conforme a Fecomércio MS, os empresários que irão abrir seus empreendimentos precisam compensar o empregado pelo dia trabalhado com uma folga, a ser concedida preferencialmente na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias e um abono no valor de 7% do valor do piso salarial, que será pago até o final do expediente, além da remuneração de eventuais despesas com refeição”.

Horário de atendimento – O horário de atendimento ao público é definido por cada estabelecimento e, desta forma, é importante que o consumidor busque informações nos canais de atendimento das lojas que pretende visitar. Mas Fernando Camilo lembra que o horário de trabalho com exceção dos estabelecimentos localizados nos shoppings, deverá ser das 09:00 às 18:00 h, com intervalo intrajornada mínimo de 01 hora. “As empresas localizadas nos condomínios comerciais anexos aos supermercados e hipermercados, acompanharão o horário de fechamento do supermercado ou hipermercados, ressalvado o limite de jornada e as escalas indicadas.”

Leia mais: Na véspera do Dia das Crianças, comércio da Capital segue aberto para fomentar vendas

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.