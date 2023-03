Começa o calendário do Detran

Até o final do mês de abril, os veículos com placas final 1 e 2 devem efetuar o pagamento do licenciamento, que pode ser pago em qualquer Agência do Detran-MS ou na rede bancária credenciada: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Casas Lotéricas e Banco Postal dos Correios e Rede Pague Fácil. O calendário anual do licenciamento de veículos, do exercício de 2023, entrou em vigor no dia 1º de janeiro.

A partir do mês de abril começam os vencimentos de Licenciamento dos veículos registrados em Mato Grosso do Sul. Estipulado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS),

Além da guia impressa que chega no endereço cadastrado pelo proprietário, é possível emitir a guia virtualmente. Basta acessar o Portal de Serviços meudetran.ms.gov.br ou aplicativo Detran MS , escolher a opção “veículo”, e “Guia Licenciamento e Multas”.

O sistema irá solicitar os dados da placa e renavam do veículo. Para os casos em que o proprietário optou pelo parcelamento do IPVA, no momento de gerar a guia, é possível emitir o boleto com ou sem os valores restantes. “Porém, informamos que o Licenciamento somente será realizado se o Parcelamento do IPVA estiver em dia”, esclarece a mensagem em destaque.

