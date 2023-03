Esperando encomenda? Confira o funcionamento dos Correios nos feriados da Paixão de Cristo e de Tiradentes

Não haverá atendimento nas agências dos Correios nos feriados nacionais deste mês de abril, Paixão de Cristo (7) e Tiradentes (21), conforme anunciado na tarde desta sexta-feira (31), pela assessoria de comunicação da instituição.

Por isso, clientes do Correios que estão com correspondências e encomendas previstas para chegar nos dias de feriados da Paixão de Cristo e de Tiradentes, devem se preparar para mudanças na data de entrega.

Nos dias 8 e 22 de abril, haverá o funcionamento das agências que atendem normalmente aos sábados. Nestes dias, também serão realizadas atividades de entrega.

Endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no site https://mais.correios.com.br/app/index.php.

Já a Central de Atendimento dos Correios (CAC), continuará disponível nos dias 7 e 21 por meio dos seguintes canais automatizados: Site dos Correios, na página do Fale Conosco; Telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100; e Chat: https://www.correios.com.br/. Esses canais funcionam normalmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O atendimento com os operadores será retomado no próximo dia útil após os feriados, a partir das 8h.