Com queda em outubro Exportação de frango cresce no ano

Apesar da leve queda em outubro, as exportações seguem de acordo com as previsões da entidade, com um mercado demandante da carne de frango brasileira de acordo com informação da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que representa a indústria do setor. Considerando os dez primeiros meses do ano, o volume médio embarcado tem se mantido acima das 400 mil toneladas.

O Brasil exportou 4,060 milhões de toneladas de carne de frango de janeiro a outubro deste ano, 5,1% a mais que no mesmo intervalo no ano passado. A receita dos exportadores no período foi de US$ 8,195 bilhões, aumento de 29,3% na mesma comparação. Considerando só o desempenho de outubro, as exportações de carne de frango ficaram 0,8% abaixo do volume registrado no mesmo mês em 2021. Os embarques somaram 394 mil toneladas. A receita, no entanto, foi 15% maior, totalizando US$ 715,2 milhões.

Os números são referentes ao produto in natura e processado. Segundo a ABPA, entre os principais destinos da carne de frango brasileira, Emirados Árabes Unidos, com 377,3 mil toneladas (+22.9%), Filipinas, com 215 mil toneladas (+45,6%), União Europeia, com 202,1 mil toneladas (+23,8%) e Coreia do Sul, com 153,3 mil toneladas (+63,2%).

O desempenho positivo das receitas obtidas com as vendas internacionais aponta para um quadro de manutenção da demanda do mercado internacional pelo produto brasileiro”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin, atraés de comunicado divulgado pela entidade.