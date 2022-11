Corpo é encontrado com ferimento a bala na fronteira

Um corpo foi encontrado na madrugada deste sábado (5) à beira de uma estrada no distrito de Capitán Bado, fronteira com MS por Coronel Sapucaia. Ele tinha um ferimento causado por um tiro de arma de fogo.

O promotor de plantão Hernán Mendoza, em uma entrevista, informou que até agora sua identidade é desconhecida, pois faltava documentação no momento da descoberta. Entretanto não se descarta que o homem poderia ser brasileiro, haja vista a região de fronteira no qual ele foi achado.

O corpo foi transferido para a sede de uma universidade particular em Pedro Juan Caballero para sua conservação. Eles aguardam a presença de seus familiares para seu reconhecimento.

Mendoza acrescentou que o procedimento exige uma espera de 48 horas para uma possível identificação de familiares. Após esse período, o corpo será enterrado como desconhecido.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.