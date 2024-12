Com programa de regularização fundiária, Agehab ganha prêmio em Fórum Nacional de Habitação

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) comunica as interdições programadas para esta semana, em decorrência de obras e eventos que impactarão o tráfego em diversas vias da cidade. A agência reforça seu compromisso com a segurança e organização no trânsito, pedindo aos condutores que respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas para evitar contratempos.

Cronograma de interdições:

Segunda-feira, 09/12/2024

Evento: Recapeamento

Recapeamento Horário: Durante todo o dia, sem horários específicos.

Durante todo o dia, sem horários específicos. Local: Rua 15 de Novembro, entre a Rua José Antônio e a Arthur Jorge.

Terça-feira, 10/12/2024

Evento: Recapeamento

Recapeamento Horário: Durante todo o dia, sem horários específicos.

Durante todo o dia, sem horários específicos. Local: Meia pista da Rua Espírito Santo, entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Antônio Maria Coelho.

Observação: A obra terá início no dia 10 de dezembro e avançará sem previsão de término.

A Agetran orienta os condutores a respeitar as sinalizações provisórias, assegurando a segurança e a fluidez do trânsito durante os períodos de interdição.

