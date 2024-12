Pai é agredido pelo filho a golpes de enxada na Aldeia Bororó, em Dourados

Um homem identificado como Bernadino Irala, de 41 anos, foi agredido com golpes de enxadada pelo filho, de 15 anos, enquanto consumia bebida alcoólica. O caso aconteceu na tarde de ontem (8), na Aldeia Bororó, em Dourados.

Conforme relatado por testemunhas, aparentemente não teve discussão entre os dois que motivasse a agressão. A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado grave, e encaminhado ao Hospital da Vida, onde permanece sob cuidados médicos.

