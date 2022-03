Com mais de 20 mil testes realizados, Fiems encerra drive-thru

O Sistema Fiems encerrará amanhã (25) a realização de testes de COVID-19 nos drive-thrus de Campo Grande e Corumbá. Desde a retomada das estruturas, em janeiro deste ano, foram realizados mais de 20 mil testes rápidos do tipo antígeno na Capital e na Cidade Branca.

Oferecido de forma gratuita, o serviço foi retomado devido ao aumento de casos durante o período das festas de final de ano e férias. A capacidade de atendimento era de mais de 500 pessoas por dia, no entanto, em março, a média diária de testes realizados ficou em torno de 130. Até sexta-feira, ainda será possível fazer o agendamento para testagem.

Em Campo Grande, o drive foi reaberto em 8 de janeiro e concentrou a maioria dos testes realizados: 19.133. Em Corumbá, o serviço foi disponibilizado a partir de 3 de fevereiro e, até o momento, foram feitos 1.481 testagens.

Sobre a pandemia

No início do mês, o Governo do Estado tornou facultativo o uso de máscaras após dois anos de pandemia. Em Campo Grande, a obrigatoriedade do item de biossegurança terminou na última terça-feira (22), exceto em unidades de saúde e ônibus de transporte urbano e rodoviário.

Desde o início da pandemia, foram registrados mais de 1,4 milhões de casos de covid-19, sendo mais de 10,4 mil óbitos, em Mato Grosso do Sul. De acordo com o painel Mais Saúde, o porcentual de imunizados contra a doença chega a 75,23%.