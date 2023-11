Com cinco unidades, FUNLEC oferece ensino desde a Educação Infantil até o Ensino Médio nos períodos matutino e vespertino

O Colégio Raul Sans de Matos foi a primeira escola incorporada pela Fundação Lowtons de Educação e Cultura e desempenha um papel significativo na oferta de educação de qualidade em Mato Grosso do Sul.

Seguindo os passos do Colégio Raul Sans de Matos, as unidades Colégio Oswaldo Tognini e Colégio Prof. Lourival M. Fagundes iniciaram suas atividades.

O Colégio Oswaldo Tognini foi estabelecido com objetivos inovadores, refletindo o compromisso da Fundação em oferecer uma educação completa e de alto padrão, contribuído de forma marcante na vida acadêmica.

O Colégio Prof. Lourival M. Fagundes foi criado em 1982 e se destaca pela sua infraestrutura moderna e abordagem pedagógica voltada para o desenvolvimento das potencialidades individuais dos alunos. A instituição se dedica a proporcionar um ambiente propício para a aprendizagem e tem como prioridade o sucesso educacional de seus estudantes.

Os projetos de crescimento da FUNLEC não pararam por aí. Com o estímulo das Prefeituras do interior do Estado, a Fundação administra, em Três Lagoas, o Colégio Hermesindo Alonso González e, em Bonito, o Colégio Honorato Jacques.

O Colégio Hermesindo Alonso Gonzalez atua de maneira fundamental para a melhoria da educação em Três Lagoas (MS). O foco no aprendizado e no desenvolvimento individual de cada aluno é uma prioridade que se destaca.

O Colégio Honorato Jacques, em Bonito (MS), adota princípios pedagógicos como interdisciplinaridade, identidade, diversidade, autonomia e contextualização para oferecer uma base sólida para a educação, enfatizando não apenas o desenvolvimento acadêmico mas também os valores éticos e sociais.

O futuro brilhante começa com a escolha certa. Seja Funlec!

