Com 250 mil CNHs vencidas, MS retoma prazo “antigo” de renovação

Se no ano passado os condutores que tiveram a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida ganharam um prazo a mais para a renovação em função da pandemia, neste ano tudo voltará ao normal. Assim sendo, documentos que vencerem na vigência de 2022 deverão ser renovados.

Entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021, 1.101.651 CNH’s venceram, com um correspondente a 23% de condutores sul-mato-grossenses que ainda não renovaram a documentação (250.562 carteiras). No entanto, a maioria (77%) optou por colocar a habilitação em dia, representando 851.089 motoristas.

A retomada dos prazos foi estabelecida pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Segundo a diretora de habilitação do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Lina Issa Zeinab, o condutor que teve o documento vencido em janeiro do ano passado tem este mês para renovar. O mesmo é válido para os demais meses de 2021.

“Já aqueles que tiveram o documento vencido em 2022 precisam retomar a regra habitual. Em resumo, não há mais prorrogação. O prazo volta ao normal e o motorista tem até 30 dias após o vencimento para que não sofra nenhum tipo de autuação caso seja abordado em uma fiscalização de trânsito”, afirmou.