Com 1,6 mil vagas, Funtrab participa da Feira de Empregos e Carreiras

Para atender as pessoas que buscam oportunidades de trabalho, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) levará o atendimento itinerante na “Feira de Empregos e Carreiras”, nas próxima quinta-feira (03), das 9 às 12 horas, no Centro Universitário Anhanguera – Avenida Gury Marques, 3203 – Vila Olinda.

Os interessados devem comparecer na instituição com cópias do currículo, os documentos: CPF, RG e Carteira de Trabalho, para se inscrever nos processos seletivos, em alguns casos a entrevista poderá acontecer no mesmo dia.

O diretor-presidente da Funtrab Ademar Silva Júnior, reforça a importância do trabalho itinerante, “ estamos levando os serviços até as pessoas, para facilitar a logística, neste ano iniciamos os projetos nos bairros, igrejas, Universidades e outros”, Ademar.

A ação ocorre por meio de parcerias, entre a Universidade, Funtrab e empresas de diferentes setores e, contará com mais de 1.600 oportunidades. Até o momento, 13 empregadores confirmaram participação, entre elas: atacadistas, supermercados e transportadoras.

“Organizamos a feira para ajudar a população a encontrar emprego, promover a integração entre empresas e candidatos, e impulsionar a economia da região. O evento também contribui socialmente com a cidade, reunindo diversos empreendimentos no mesmo local, o que facilita para os profissionais conquistarem oportunidades e gera emprego e renda para o município”, analisa o diretor do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, Fábio Aparecido Júlio.

Campo Grande

Já a Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.721 vagas de emprego nesta terça-feira (1). As contratações são para 181 profissões, em 265 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 95 vagas para açougueiro, 44 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 25 vagas para motorista carreteiro, 10 vagas para manobrista, 8 vagas para mecânico montador e 5 vagas para auxiliar de técnico de controle de qualidade.

A Agência de Empregos da fundação alerta que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem do candidato a experiência prévia na função, são oferecidas 900 oportunidades em 80 profissões.

Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 117 vagas, auxiliar de linha de produção, com 88 vagas, atendente de lanchonete, com 30 vagas, auxiliar de armazenamento, com 25 vagas, costureira em geral, com 8 vagas, entre outros.

Inclusão

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 74 vagas em 13 profissões. Os destaques são as seleções para vigilante, com 42 vagas, auxiliar de limpeza, com 5 vagas, recepcionista atendente, com 4 vagas, varredor de rua, também com 4 vagas, ou copeiro, com 2 vagas.