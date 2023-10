Coluna “cONectado”

Veneno

A cúpula tucana já tem conhecimento de quem anda telefonando para redações a fim de plantar candidaturas ou mesmo antecipar decisões administrativas especulativas e de interesses pessoais. Quem já ouviu aquela frase: “O feitiço virou contra o feiticeiro?” A afirmação é bastante utilizada quando queremos dizer que um ato ou ação proferido passa a atingir alguém que receberia o feito da ação e acaba retornando àquele que fez, um efeito colateral. Logo, “o fogo amigo” vai entender melhor essa expressão popular, somada a outra que versa sobre o mesmo tema: “Beber de seu próprio veneno.”

Azambuja

O ex-governador e presidente tucano destacou que o partido tem acompanhado, por meio de pesquisas qualitativas e quantitativas, o crescimento do candidato e deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS). Ele se encaixa bem na candidatura para prefeito da Capital. “Um gestor que resolva os problemas corriqueiros da cidade, atenção básica à saúde, limpeza da cidade, melhoria da iluminação pública, melhoria das vias e principalmente uma atenção forte na questão da saúde, que é realmente um problema a ser enfrentado e eu não tenho dúvidas de que o Beto está preparado para isso”, concluiu.

Campo Grande

O presidente tucano avaliou ainda sobre os investimentos do governo na Capital: “nós temos candidatura própria, e o nome é o Beto Pereira (PSDB-MS). As obras para Campo Grande, todas elas têm apoio do próprio Governo do Estado, que é do Eduardo Riedel, que é do PSDB, porque as obras não são para a prefeita, as obras são para a população, são para as pessoas que precisam”, pontuou o ex-governador.

Azambuja relembra que antes de terminar seu mandato como governador, também disponibilizou recursos para Campo Grande, o que foi um dos fatores determinantes para destravar obras como a da avenida Cafezais e o novo acesso às Moreninhas.

“O Estado não discrimina nenhum município, independente de administração, a gente já ajudou os 79. Agora o projeto do PSDB é eleger o Beto, a gente respeita a candidatura da Adriane, o PP é um partido aliado, mas aqui na Capital provavelmente nós teremos as candidaturas colocadas. A convenção vai ser em julho do ano que vem”, comentou Reinaldo.

Otimismo

Às vésperas do feriado de Nossa Senhora, que resulta no fechamento do mercado aqui no Brasil, os investidores estão atentos à variedade de índices de preços ao redor do mundo. Nos últimos dois dias, membros do Federal Reserve dos EUA expressaram uma postura mais flexível e moderada, levando ao possível término do ciclo de aumento das taxas de juros pelo Fed. Diferentes fontes parecem convergir para uma visão mais unificada da autoridade monetária americana. A razão para isso é que o mercado ajustou as taxas para cima e espera menos ação do Fed.

Os dados atuais, incluindo a ata do Fed e o índice de preços ao produtor dos EUA, são cruciais para consolidar essa percepção, assim como o índice de preços ao consumidor americano programado para esta quinta-feira (12), percentual para cima da previsão feita em julho.

No documento, Brasil e Chile são destaque entre as economias emergentes latino-americanas que estão flexibilizando as medidas de aperto monetário, adotadas para reduzir a inflação global, que se acentuou após a guerra na Ucrânia.

Para 2024, a expectativa para o crescimento econômico do Brasil é mais modesta, de 1,5%. Em seu último relatório, o FMI ressalta que o Brasil precisará enfrentar desafios econômicos de curto e longo prazos para cumprir a agenda proposta pelo governo, entre eles a inflação, o endividamento das famílias e a falta de espaço fiscal para gastos prioritários. Em relação à economia global, o Fundo manteve a estimativa do PIB em 3% este ano, mas reduziu a previsão de expansão para 2,9% em 2024, recuo de 0,1 ponto percentual em relação à projeção de julho.

Otimismo 2

Braço de investimentos do fundo soberano de Abu Dhabi, Mubadala Capital também está apostando no crescimento do país. E planeja investir mais de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) por ano para expandir seus negócios no Brasil, que

vão de uma refinaria de petróleo a uma concessão rodoviária.

“O PIB está crescendo mais que o esperado e temos visto estabilidade política desde que a nova administração assumiu”, disse, à “Bloomberg News”, Oscar Fahlgren, presidente da empresa de investimento no Brasil.

Com aproximadamente US$ 20 bilhões sob gestão global, de capital próprio e de terceiros, a Mubadala Capital fechou um novo fundo dedicado ao Brasil, que levantou US$ 710 milhões para alocar em empresas brasileiras maduras com alguma forma de complexidade ou dificuldade, mas com fundamentos empresariais sólidos.