Após sumiço, bombeiros encontram corpo de adolescente em lagoa

O corpo de um jovem de 15 anos foi encontrado na manhã de hoje (12), em uma lagoa de Ribas do Rio Pardo, a 96 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, desde a tarde de ontem (11), equipes de socorro estavam no lago em busca do adolescente, após receber informações de que ela estava desaparecida após iniciar um banho no rio. Na manhã de hoje, os militares acabaram encontrando o corpo da jovem, já sem vida.

De acordo com a Polícia Civil que esteve no local, junto com a perícia, não há informações se a garota sabia nadar ou se estava no local, com amigos ou familiares.

